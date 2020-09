Una mosca bianca gigante fa ridere Venezia

GAL-MAJ

(ANSA) - VENEZIA, 05 SET - Una mosca bianca gigante è passata sul Lido riempiendolo di risate. È quello che è successo con 'Mandibules', commedia francese di Quentin Dupieux passata fuori concorso al Festival del cinema di Venezia. Protagonisti Jean-Gab e Manu, due amici non troppo smart, che trovano una mosca gigantesca intrappolata nel bagagliaio della loro auto. Decidono così di addestrarla sperando di farci un sacco di soldi. Nel cast del film anche Adèle Exarchopoulos in un ruolo tutto da ridere. Mille miglia lontana dalla sexy liceale della Vita di Adele di Abdellatif Kechiche, l'attrice in Mandibules è una ragazza con un difetto: urla sempre. "Mandibules - dice il regista - è soprattutto una commedia sincera e genuina sull'amicizia. Grazie alla presenza di una mosca gigantesca protagonista della storia diventa anche un film fantasy". (ANSA).