Percorreva l’autostrada A9 deserta verso la Svizzera nella serata di Pasquetta ed è stato intercettato da una pattuglia della Polizia stradale di Como. Il conducente, 29 anni moldavo ma residente in provincia di Verona, era a bordo di una vettura con targa tedesca.

L’uomo ha raccontato che stava andando in Germania per sottoporre la macchina alla revisione. Una motivazione certamente non valida nell’ambito delle norme contro la diffusione del coronavirus.

Non solo, l’uomo è risultato in stato di ebbrezza. Gli è stata sospesa la patente, sequestrato il veicolo ed inflitta una sanzione di oltre 1000 euro pagata al momento.