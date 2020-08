Turista austriaco danneggia statua Canova per un selfie

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 01 AGO - Un turista austriaco ha danneggiato una importante scultura di Antonio Canova, la "Paolina Borghese", custodita nel museo di Possagno (Treviso). Lo denuncia Vittorio Sgarbi che della "Fondazione Antonio Canova" è il presidente. "Dopo la riapertura dei musei, e tra questi il Museo Gipsoteca di Possagno - racconta Sgarbi - si registra un episodio clamoroso, che non viene da visitatori italiani, né da extracomunitari, ma da un incosciente turista austriaco che ha ritenuto di mettersi in posa per una foto di opportunità sedendosi sulla Paolina Borghese, spezzandole le dita del piede. Chiedo chiarezza e rigore alle forze dell'ordine e alla magistratura, individuando con gli strumenti di sicurezza il vandalo incosciente, e non consentendogli di rimanere impunito e di rientrare in patria. Lo sfregio a Canova è inaccettabile", conclude. (ANSA).