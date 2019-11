Tumori:confronto donne al'Cafè Coraggio'

GM

(ANSA) - TREVISO, 8 NOV - Un caffè tra donne per confrontarsi sul tema del tumore al seno, tra chi ha già superato questa difficile esperienza e chi deve operarsi. E' "Cafè Coraggio", iniziativa promossa dalla LILT di Treviso e dalla Casa di Cura "Giovanni XXIII" di Monastier che vedrà il primo incontro lunedì 11 novembre (ore 18.00) al Centro Servizi "Villa delle Magnolie" di Monastier. Sarà aperto a tutte le donne alle quali è stata fatta una diagnosi di un tumore al seno e si terrà ogni primo lunedì del mese. Qui altre donne come loro, già operate, si metteranno a disposizione per raccontare la propria esperienza, gli stati d'animo, le difficoltà avute, e quelle superate. Un salottino, dei biscotti con il tè, un po' di musica e l'opportunità di stare insieme per una chiacchierata in un luogo dove nulla ha a che vedere con la malattia, ma c'è spazio la speranza e il proponimento di iniziare una battaglia che già tante altre donne hanno vinto.