CAVARZERE (VENEZIA). Il mondo dello sport paralimpico è sotto choc per la morte di Lorenzo Major. L'atleta, campione mondiale di arrampicata, 47enne, originario di Cavarzere ma residente a Forlì. È stato trovato in un parcheggio alla periferia di Viareggio. Lì si sarebbe sparato, seduto sulla sua sedia a rotelle divenuta trampolino di una seconda vita, vicino a una sede dell'Agenzia dell'Entrata, ma il luogo è casuale perché non si ipotizzano motivi economici dietro a un gesto che nessuno riesce a spiegarsi. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia: ci sono alcuni aspetti da chiarire.

Major era in Toscana perchè stava partecipando al raduno con la Nazionale in vista della Coppa del Mondo di scherma in carrozzina. Al termine dell’allenamento collegiale, Lorenzo però non è più

tornato a Ferrara. Arrampicata e scherma, ma anche kayak, basket, paratriathlon, pesistica e tanto altro: era un atleta a 360 gradi.



Prima dell’incidente in moto che, quando aveva 31 anni, gli provocò una paraplegia permanente, era un agonista di alto livello nelle arti marziali. Poi ha scoperto lo sport paralimpico per rilanciarsi. Non ha mai partecipato alle Olimpiadi, ma è arrivato comunque ai vertici mondiali in diverse specialità. Tra quelle che praticava c’era il tiro a segno e probabilmente proprio per questo possedeva un’arma.

Persona descritta da tutti come solare e con grandi capacità comunicative, partecipava anche a incontri all’università, insieme a Melissa Milani, presidente del comitato paralimpico dell’Emilia Romagna e docente. «Tutto quello che faceva Lorenzo diventava oro», lo ricorda ora Milani, sconvolta dalla notizia, così come tutte le persone a lui vicine. Da pochi mesi Lorenzo era diventato papà.

I compagni di Nazionale, i commissari tecnici, il presidente, il Consiglio federale e tutto il mondodella scherma italiana esprimono commozione per la perdita di unatleta e di un amico, manifestando il più sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia di Lorenzo Major.