TREND POSITIVO, PRONTI ALLA RIPARTENZA

«Nelle terapie intensive siamo scesi sotto i fatidici 200: ad oggi sono 197. Il trend positivo sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più. Stiamo lavorando alacremente per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza».

RIPARTENZA, IL PIANO DELLA REGIONE

«L’idea del nostro piano di ripartenza è molto semplice: prevede termometri, gel, mascherine, guanti, disinfezione, registri, tutte le cose che sono sostenibili per un’azienda. Gli imprenditori sono eccezionali perché ci chiamano continuamente per mettersi a disposizione e pagare loro stessi i test per mettere in sicurezza i loro lavoratori»

FOSSE PER ME RIAPRIREI TUTTO IL 4 MAGGIO

«Se dipendesse da me riaprirei tutto il 4 maggio con gradualità e senso di responsabilità».

PRONTI ANCHE PRIMA DEL 4 MAGGIO MA NON DIPENDE DA NOI

«Leggo che potrebbe esserci una prima riapertura prima del 4 maggio. Noi siamo pronti a tutto. «È il governo che deve fare i provvedimenti, altrimenti avremmo fatto molte cose prima», ha detto Zaia rispondendo ad una domanda sul piano allo studio del ministro Patuanelli di ripartenza delle imprese il 22 aprile per chi lavora in sicurezza con adeguate misure di distanziamento. «Bisogna che venga fatto un dpcm - aggiunge, dicendo di non voler fare polemiche - per far aprire prima».

NON ABBASSARE LA GUARDIA

«Non è tutto finito, non bisogna abbassare la guardia. Sappiamo che il coronavirus c'è e che di coronavirus si può morire»

STAGIONE TURISTICA

«Vacanze estive? Io resto fiducioso che gli stranieri arriveranno. E poi confido anche nel turismo a chilometro zero, ossia che i veneti scelgano mete venete. Prenderemo le dovute precauzioni, bisogna imparare a convivere con il virus. L'assessore Caner sta raccogliendo tutte le proposte delle associazioni di categoria per ripartire con le spiagge, ma lasciamo perdere proposte assurde come le barriere di plexiglass»

OK APERTURA RITARDATA SCUOLE PER RESPIRO A TURISMO

«Se si tratta di prorogare la chiusura delle scuole oltre settembre per dare respiro al turismo, io potrei essere favorevole. Bisogna valutare però molti fattori e anche le esigenze dei genitori e della scuola. Stiamo valutando se estendere il buono libro anche a strumentazione tecnologica»

IO LEADER DEL CENTRODESTRA? NON ABBANDONO LA NAVE

«I sogni non si vietano a nessuno. Ringrazio Salvini per la fiducia e la stima, ma io gli impegni sono abituato a portarli fino alla fine. Abbandonare la nave di fronte a questa circostanza tragica per parlare di politica assolutamente no». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus rispondendo alle voci di chi lo vorrebbe come leader del centrodestra nelle prossime elezioni politiche.

REGIONALI, SI VOTI A LUGLIO O ANCHE PRIMA

«Dobbiamo avere a ottobre o a novembre dei governatori con pieni poteri nelle sette regioni che andranno a votare, perché è prevista una fase due del virus in quei mesi. Quindi a luglio, o anche prima, quando è possibile, si facciano queste elezioni».