Giornata da incubo sulla rete autostradale nelle province di Padova e Venezia per tre incidenti che hanno causato code e feriti. Due tamponamenti si sono verificati in A4 sul Passante di Mestre, mentre un terzo incidente è avvenuto in A13, all'altezza della zona industriale di Padova, con pesanti ripercussioni anche sulla A4

ore 16 NUOVO INCIDENTE SUL PASSANTE, UN FERITO GRAVE. Nuovo incidente sul Passante di Mestre, in direzione Milano, dove alle 14.40 tra Spinea e il Bivio A4/A57 sono stati coinvolti tre mezzi pesanti. Da uno di essi è stato estratto dai vigili del fuoco un ferito, trasportato con l’elicottero in ospedale in condizioni gravi. Attualmente, a causa anche della perdita di sacchi di cemento da uno dei mezzi coinvolti, il Passante risulta chiuso in direzione Milano, e il traffico viene fatto deviare per la A27 e quindi sulla Tangenziale di Mestre. Nel frattempo si sono formati fino a 10 chilometri di coda.

È stato attivato anche il sistema di protezione civile per eventuali necessità agli automobilisti in coda. Sul posto operano la Polizia stradale di Mestre, le squadre dei Vigili del Fuoco e il Suem, oltre a tutti i mezzi disponibili degli ausiliari della viabilità con il coordinatore in loco di Concessioni Autostradali Venete, in stretto contatto con il Centro Operativo di Mestre.

ore 14 A13 CHIUSA PER INCIDENTE TRA PD SUD E Z.I. È temporaneamente chiuso il tratto tra Padova sud e Padova zona industriale lungo l’autostrada A13, in direzione di Padova, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e due automobili, e nel quale due persone sono rimaste ferite. All’interno del tratto, chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi sanitari, dei Vigili del Fuoco, delle pattuglie della polizia stradale e dei soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per

l’Italia, si registrano 4 chilometri di coda. Agli automobilisti provenienti da Bologna e diretti verso l’A4 si consiglia dopo l’uscita obbligatoria a Padova Sud di percorrere la viabilità ordinaria verso Padova Est, da cui rientrare sulla A4.

ore 12 INCIDENTE SUL PASSANTE, AUTISTA INCASTRATO. Un incidente tra due mezzi pesanti ha provocato un ferito e code oggi sul Passante di Mestre, tra le uscite di Preganziol e Martellago-Scorzè, in direzione Milano. Il tamponamento è avvenuto al chilometro 392 ovest, nel territorio di Zero Branco (Treviso), ed è stato causato da un precedente piccolo tamponamento che ha provocato rallentamenti in carreggiata. Ferito l’autista del mezzo, con targa della Repubblica Ceca, che ha tamponato il primo tir, rimasto incastrato in cabina di guida. Illesi gli altri conducenti, compresi quelli dei mezzi del primo tamponamento. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del Fuoco di Mestre e Treviso e il Suem, con l’intervento dell’elisoccorso e la Polstrada di Mestre. Per permettere i soccorsi è stata necessaria la chiusura di due corsie di marcia, con code arrivate fino a 7 chilometri.