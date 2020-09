Un giovane è caduto stamattina nel fiume Sile, in pieno centro a Treviso e di lui sono perse le tracce. Nelle ricerche, dalle 10.50, sono all’opera i sommozzatori dei vigili del fuoco; sul posto si trovano i sanitari del 118. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. La persona scomparsa nelle acque del fiume, all’altezza del ponte San Martino, in via Silvio Pellico, è un ventenne.

Il primo tentativo di soccorso è stato dato dal padre che si è tuffato, ma non ha raggiunto il giovane ed è tornato a riva.. I vigili del fuoco intervenuti con più squadre stanno eseguendo delle ricerche lungo le sponde del fiume, mentre si è alzato il volo l’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia, che sta effettuando un sorvolo del fiume.

Notizia in aggiornamento