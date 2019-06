IN A4. Una donna è morta nel tamponamento tra l’automobile su cui era alla guida e un mezzo pesante, avvenuto nei pressi dell’uscita di San Donà di Piave, lungo la A4 Venezia-Trieste. L’incidente si è verificato alle 13.30. L’automobile è finita sotto il mezzo e la donna è deceduta all’istante. Sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco, il personale Suem 118 e la polizia stradale. Il casello è stato chiuso sia in entrata che in uscita.