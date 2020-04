Smantellata banda formata da pregiudicati italiani e albanesi dediti a traffico, detenzione e spaccio di droga. Dall'alba di oggi in azione 50 carabinieri, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, sequestrata cocaina e marijuana. Dopo aver arrestato sei persone e averne denunciate altre dieci in stato di libertà, l’operazione si concluderà con l’esecuzione di ordinanze di custodie cautelari per l’arresto di altre otto persone.



Il blitz di oggi conclude un’articolata indagine del Nucleo investigativo, avviata nell’aprile di due anni fa e coordinata dalla procura di Pordenone. Nel corso delle indagini sono state anche sequestrate varie quantità di droga.