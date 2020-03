«Attenzione perché è la settimana cruciale, stiamo facendo un bel lavoro. Non possiamo abbassare la guardia». Così il governatore Luca Zaia nel consueto punto stampa sul coronavirus dopo aver ricordato i dati giornalieri del bollettino.

IN VENETO OLTRE 105 MILA TAMPONI

«Siamo arrivati a quota 105.784 tamponi e sono già arrivati i primi 10 mila test rapidi: entro il fine settimana o al massimo lunedì dovremmo avere il contingente totale di 700 mila test». Lo ha annunciato il Presidente del Veneto Luca Zaia.

«CI GIOCHIAMO IL FUTURO, TUTTO DIPENDE DA NOI»

«Tra questa settimana e la prossima ci giochiamo il futuro. Tutto dipende da noi. Vogliamo tornare alla normalità, che sarà un po' diversa da quella che conosciamo, e ci arriveremo. Questa settimana darà la direzione, la prossima ci dirà se saremo a una svolta o se ci andremo a schiantare».

«CON LE RESTRIZIONI 55% DI TRANSITI IN MENO»

«I Veneti ci stanno dando una grande mano, con le misure restrittive il modello è in ritardo di cinque giorni. Abbiamo avuto il 55% dei transiti in meno proprio in virtù delle restrizioni. Il contagio sta rallentando ma non bisogna abbassare la guardia»

«GRAZIE AI GIOVANI PER IL SACRIFICIO, STRINGERE I DENTI»

«I ragazzi e i giovani si stanno sacrificando in questo periodo, li ringrazio. Alla fine si dovrà scrivere: "I ragazzi hanno salvato i nonni"». Lo dice, in conferenza stampa, il governatore veneto Luca Zaia che aggiunge: «Stringete ancora i denti».

AL VIA IN VENETO TEST SIEROLOGICI

«La nostra Unità di crisi ha approvato oggi l’avvio del progetto scientifico per la ricerca molecolare con prova sierologica attraverso il prelievo del sangue» per capire se si hanno già gli anticorpi e l’immunizzazione al covid-19. Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia. La fase sperimentale, ha detto, partirà «con i dipendenti della sanità e le case di riposo».

«MI HA CHIAMATO MATTARELLA»

«Mi ha chiamato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sapere come stava andando. Aveva letto i nostri dati e aveva visto cosa accade in Veneto», ha fatto sapere Zaia.

SLITTA IL BOLLO AUTO

Il presidente Zaia ha confermato che il pagamento del bollo auto in Veneto slitta a fine giugno.

«L'EUROPA DEVE METTERE I SOLDI»

«Al di là dei bei messaggi come "Siamo con voi", l’Europa deve metterci i soldi». È il duro «j’accuse» di Luca Zaia nel punto stampa mattutino. «Serve un "piano Marshall", come quello messo in piedi in Germania, con lo stanziamento di 550 miliardi di euro per le imprese. Dopo la fine dell’emergenza sanitaria, non possiamo trovarci con le imprese massacrate. Il mercato in questo momento ha bisogno di risorse».