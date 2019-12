Terza corsia: aperto ponte Tagliamento

DO-COM

(ANSA) - TRIESTE, 1 DIC - Sono durate 17 ore di lavoro e hanno richiesto particolare impegno i lavori programmati nel tratto autostradale Portogruaro-Latisana, chiuso al traffico per consentire, tra l'altro, la rifinitura del secondo viadotto sul fiume Tagliamento, inaugurato stamani dal presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e dal presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna. "Riuscire a inaugurare un'opera come questa con un anno di anticipo - ha detto il presidente Fedriga -è un grande risultato per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, del quale dobbiamo essere orgogliosi. In genere in Italia succede che le grandi infrastrutture vengono ultimate con qualche anno di ritardo, quindi auspico che quanto realizzato nella nostra regione possa servire da esempio a livello nazionale per dimostrare che le opere pubbliche si posso fare bene e anche rapidamente". (ANSA).