Incidente mortale nella serata di domenica a San Vito di Legnago (Verona). A perdere la vita una ragazza di 18 anni, Martina Medas, residente a Orti di Bonavigo, a pochi chilometri dal luogo della tragedia.

L'incidente, come riporta l'Arena.it, è avvenuto intorno alle 19.30. La giovane era la passeggera di una moto guidata da una ragazzo 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, in prossimità di una semicurva il centauro, per cause in corso di accertamento, ha centrato una bici con in sella un uomo di 52 anni. L'impatto è stato violentissimo. Uscendo di strada la moto è andata a finire contro la recinzione di una casa. Per la 18enne, studentessa all'istituto alberghiero di Legnago, non c'è stato nulla da fare. Il giovane alla guida della moto è stato trasferito in gravi condizioni con l'elicottero all'ospedale Borgo Trento di Verona. Ferito, ma non grave, anche il ciclista, che è stato portato in ambulanza all'ospedale di Legnago. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social una volta appresa la tragica notizia. Toccante il ricordo della Griffon Volley Asd, la squadra di pallavolo dove la giovane aveva giocato. "Martina, rimarrai sempre nei cuori di tutti quanti - si legge nel post su Facebook -. Ti ricorderemo come la ragazza sempre gentile e disponibile con gli altri, operosa in palestra e fuori. In questo momento di lutto tutta la società si stringe attorno alla famiglia. In particolar modo alla sorella Michela, altra ex atleta, e alla mamma Danila dirigente per tanti anni nella nostra società. Martina, nei nostri cuori verrai sempre ricordata così. Rimarrai nei cuori di tutte le tue compagne e di tutte le persone all'interno della società".