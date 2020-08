Traffico e code da Verona Nord fino a Rovereto in A22, in direzione nord, in questo sabato di esodo estivo. Ma la situazione si è ulteriormente complicata intorno alle 13 quando si è verificato un tamponamento tra auto poco prima dell'uscita di Affi.

Lunghi incolonnamenti e traffico congestionato anche al casello di Affi. Non risultano feriti.