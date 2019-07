RUBANO (Padova). Incidente mortale nella notte tra sabato e domenica in via della Provvidenza, a Rubano (Padova). A perdere la vita un motociclista, Franco Benato, 53 anni di Selvazzano; grave la moglie che viaggiava con lui.

Secondo quanto riporta il Mattino di Padova, l'uomo stava percorrendo la statale sulla sua potente Yamaha R1, in compagnia della moglie. Improvvisamente, per cause ancora in corso l’accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo e si è schiantato contro una Renault Twingo che si trovava esattamente davanti. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La moglie è stata invece trasportata al pronto soccorso, ora si trova ricoverata in prognosi riservata in pericolo di vita. Sotto choc la ventottenne conducente dell’auto su cui è piombata la motocicletta.