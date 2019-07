VERONA. È stata una meningite batterica ad uccidere Swami Codognola, 17 anni, di San Giovanni Lupatoto (Verona), mentre era a Naxos con la mamma, il suo compagno e la sorellina acquisita.

È questo il responso sulla causa di morte della studentessa veronese in vacanza in Grecia. Una morte che ha lasciato senza parole gli amici della giovane e un’intera comunità. E ora è scattata la profilassi per i ragazzi che negli ultimi giorni, quelli prima della partenza della giovane per le vacanze, l’avevano frequentata. La stessa profilassi a cui sono stati sottoposti i familiari della ragazza. Prima di partire Swami era stata ad una festa in piscina a Zevio con una trentina di coetanei: per tutti è stata consigliata la profilassi. Questo mentre il liceo classico Maffei di Verona piange la morte della studentessa e il Chievo si stringe accanto al padre della giovane, Paolo Codognola, ex portiere del Chievo.

È stata l'ex moglie ad avvertirlo che la figlia Swami stava male e doveva essere trasferita da Naxos ad Atene dove c’è un ospedale meglio attrezzato. «Purtroppo ci sono stati ritardi perché l’eliambulanza che doveva portare nostra figlia ad Atene ha avuto un guasto e quindi è atterrata in un’isola vicina, a Paros e poi da lì, siccome mia figlia era gravissima hanno allertato un aereo militare che l’ha trasferita dall’isola all’ospedale di Atene», ha spiegato tra le lacrime papà Paolo a L'Arena. «Io, appena venerdì Michela mi ha detto che Swami stava male sono partito. Quando sono arrivato all’ospedale di Atene lei era già in coma. Non sono nemmeno riuscito a salutarla, era già senza conoscenza, ormai era senza speranza».