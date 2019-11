SIENA. Un video che ritrae la donna originaria di Padova precipitata ieri dalla Torre del Mangia a Siena, quando era già a terra, è circolato ieri una chat, provocando tra l’altro la reazione indignata del sindaco Luigi De Mossi, che ha chiesto fosse individuato l’autore delle riprese, e l’apertura, da parte della procura, di un fascicolo.

Sul video macabro è tornato a parlare indirettamente stamani il sindaco in una nota in cui esprime cordoglio ai familiari della donna. «Non facciamo riferimento ad altri comportamenti - si legge - che hanno offeso tutta la città per non unire in questo comunicato persone che non meritano di essere poste sullo stesso piano della famiglia colpita dal grave lutto».

Nel frattempo proprio in relazione al video la procura senese ha ordinando accertamenti disponendo «uno stralcio della particolare vicenda dal fascicolo» relativo al suicidio, in relazione «a una ipotesi di reato collaterale, quella di "omissione di soccorso"». È quanto si spiega in una nota firmata dal procuratore di Siena Salvatore Vitello. Degli accertamenti sono stati incaricati i carabinieri, dai quali la procura ha già acquisito «la prima notizia riguardante la diffusione» del video, e la polizia postale. I carabinieri, conclude la nota, «stanno già raccogliendo le immagini di tutte le telecamere pubbliche e private che abbiano potuto inquadrare la persona che ha ripreso e diffuso il video in questione».