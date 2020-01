Studentessa di Ca' Foscari investita e uccisa

Una studentessa di 29 anni di Ca' Foscari è stata travolta e uccisa da un’auto mentre stava attraversando una strada a Mestre (Venezia). La vittima è una 29enne italiana, Pegah Naddafi, figlia di iraniani da anni in Italia.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte in via Vespucci, in prossimità di un incrocio, in un tratto rettilineo non particolarmente illuminato. Pare che la ragazza fosse sulle strisce. Sul posto sono intervenuti i medici del suem 118 che hanno tentato, inutilmente, di salvarle la vita. La strada è stata chiusa per alcune ore durante i rilievi.

La 29enne era studentessa dell’Università di Cà Foscari a Venezia e si occupava di scienze del linguaggio. Quando è stata investita in via Vespucci probabilmente stava tornando a casa. Era domiciliata infatti in via Bissuola, a poca distanza dal luogo del sinistro. La famiglia ha un’attività commerciale a Senigallia (Ancona).

