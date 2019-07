«Non ho più una vita, ho mandato via la moglie e i figli per paura per la loro incolumità. E fra poco chiuderò il bar e me ne andrò anch'io».

A raccontarlo al Gazzettino è il 33 enne minacciato e picchiato dopo aver postato su Facebook una foto nella quale posava - sorridente - davanti all'epigrafe di uno dei quattro ragazzi morti nel tragico incidente di Jesolo di una settimana fa.

Il post, racconta, l'aveva pubblicato un amico e la foto stava a significare che era «stanco morto». Peccato che alle spalle fra le due epigrafi ci fosse quella di Giovanni Mattiuzzo, una delle vittime della strage. Post cancellato e seguito da scuse, ma non è bastato.

Dopo gli insulti e le minacce sui social, l'uomo è stato aggredito e pestato da alcuni sconosciuti di notte. «Ora me ne vado via», annuncia l'uomo, mentre sono in corso indagini sull'aggressione.