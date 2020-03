«Non è una minaccia, ma se il governo non adotta misure più restrittive mi vedo costretto ad emettere ordinanze regionali rispetto ai passeggi e alle corsette». Il governatore del Veneto Luca Zaia spinge per un inasprimento delle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus.

«Abbiamo delle foto di via Garibaldi a Venezia di stamane - sottolinea - e raccontano di passeggiate di comunità, che non sono assolutamente in linea con il tema dello stare a casa, di stare attenti al contagio e di avere prudenza». Quindi, ripete Zaia, servono «ordinanze rispetto ai passeggi, alle corsette. Mi spiace ma l’alternativa sono le terapie intensive e i ricoveri dei contagiati». «I numeri che stiamo registrando fanno paura. Stiamo riempiendo i nostri ospedali di contagiati da Coronavirus. Ci sono anche i ragazzi. Il rischio è che, se non stiamo a casa, entro fine mese le nostre terapie intensive saranno

piene»

«Spero che il governo decida di chiudere i negozi la domenica, almeno i pochi negozi rimasti aperti. Penso che non sia indispensabile e assolutamente necessario andare la domenica a fare la spesa», afferma Zaia. «Questa non è volontà di prevaricare o limitare la libertà dei cittadini - osserva - però in questo momento viene richiamato l’amministratore a fare delle scelte di tutela della salute per la comunità».