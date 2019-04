VENEZIA. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato stamani il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni subiti dalle opere pubbliche del territorio a causa delle grandinate che si sono abbattute dal pomeriggio di ieri sul territorio regionale.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa) sta compiendo sopralluoghi nelle aree della Pedemontana veneta colpite ieri dal maltempo, per una prima verifica dei danni che le coltivazioni e il settore agricolo hanno subito.

NEL VICENTINO. Una grandinata di breve durata, ma di forte intensità, si è abbattuta nel pomeriggio anche in provincia di Vicenza. «Da una prima stima - commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, e il direttore, Roberto Palù - i danni più ingenti sembrerebbero riguardare il mais, appena germogliato, mentre gli asparagi sono quasi sicuramente salvi. Dovremo attendere i prossimi giorni invece per poterci esprimere relativamente alla situazione di ulivi e ciliegi, anche se non sono da escludere danni a queste colture».

La grandinata, in pochi minuti, ha ricoperto campi e strade, stratificandosi sul suolo quasi come un manto di neve fuori stagione.