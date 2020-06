Il Centro funzionale decentrato della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di “attenzione” da oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno, alle 21 di venerdì 5 in tutti i bacini idrografici del Veneto.

Queste le previsioni:

Mercoledì 3 pomeriggio/sera fase di instabilità con dei rovesci e temporali sparsi su zone montane/pedemontane in parziale estensione alla pianura centro-nord; non esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento). Tra giovedì e venerdì tempo instabile, anche perturbato tra il pomeriggio/sera di giovedì e il mattino di venerdì, quando le precipitazioni saranno estese e frequenti, più consistenti sulle zone centro settentrionali con quantitativi anche abbondanti specie su zone montane/pedemontane. I fenomeni saranno spesso a carattere di rovescio e temporale e localmente potranno risultare intensi. Nel pomeriggio di venerdì tempo ancora instabile, con dei rovesci e temporali ma più discontinui e irregolari; fenomeni in attenuazione e cessazione in serata.