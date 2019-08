TREVISO. Troppi clienti tutti insieme, parcheggio selvaggio insostenibile e schiamazzi fino a tarda ora. È l’anomalia che ha condotto la polizia di Treviso ad individuare alcuni bar della prima periferia cittadina in cui spritz e birre erano serviti agli avventori a prezzi ampiamente sotto la media, tanto che il tam-tam aveva dirottato rapidamente su questi esercizi flussi consistenti di amanti dell’happy hour da altri locali. Il segreto dell’inspiegabile dumping è stato risolto: i baristi utilizzavano merce rubata ( Aperol, Campari, birra), e ceduta sottocosto, procurata da magazzinieri e autisti che l’avevano sottratta a depositi di due ditte commerciali, il tutto per un valore quantificato nel tempo in 60 mila euro. La denuncia a piede libero è scattata per due italiani e due albanesi di età compresa fra i 30 ed i 42 anni.