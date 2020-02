Sotto esami addetta albergo Verona

BCN

(ANSA) - VERONA, 5 FEB - Un secondo caso in osservazione è stato registrato oggi a Verona: si tratta, secondo fonti sanitarie, di una addetta dell'albergo dove hanno alloggiato i due cittadini cinesi, colpiti dal coronavirus, ed ora ricoverati allo Spallanzani di Roma. Si attendono i risultati dei test clinici sulla paziente, al momento ricoverata al Policlinico veneto di Borgo Roma. Anche lei - come l'addetta alle pulizie poi risultata colpita da banale influenza - sarebbe entrata in contatto con la coppia di turisti. Ora si seguirà il protocollo già utilizzato per la prima donna ovvero gli esami clinici saranno valutati dal Dipartimento malattie infettive del nosocomio di Verona e quindi il centro di riferimento di Padova.