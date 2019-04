Pasqua con il sole, Pasquetta con qualche nuvola ma senza (almeno durante il giorno) pioggia. Questa, secondo gli esperti di Arpav, dovrebbe essere la tendenza per i prossimi giorni. In Veneto per il fine settimana di Pasqua sono attese condizioni di bel tempo con temperature miti e leggermente superiori alla media. Lunedì di Pasquetta è prevista una maggiore variabilità con crescenti annuvolamenti e delle precipitazioni dalla sera. Un peggioramento del tempo più significativo è atteso invece per la giornata di martedì 23 per il transito di una perturbazione attivata da un sistema depressionario sul Mediterraneo occidentale. Nelle successive giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 al momento sembra probabile un miglioramento con tempo, che dovrebbe comunque risultare variabile, con temperature in graduale ripresa.

Ecco nel dettaglio le previsioni per il Veneto.

Sabato 20. Giornata caratterizzata dal tempo stabile, molto soleggiata e mite con cielo in prevalenza sereno. Temperature massime intorno ai 22-23°C su gran parte della pianura, venti a regime di brezza lungo la costa.

Domenica 21 di Pasqua. Tempo ancora stabile e soleggiato con cielo solo a tratti parzialmente nuvoloso per la presenza di sottili nubi alte in transito da sud. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione con valori massimi intorno ai 21-22°C in pianura. Sulla costa venti deboli dai quadranti orientali con moderati rinforzi da sud-est tra pomeriggio e sera.

Lunedì di Pasquetta. Giornata che tende a divenire variabile con schiarite specie al mattino e crescente nuvolosità dal pomeriggio; precipitazioni assenti fino a gran parte del pomeriggio, poi qualche modesto fenomeno dalla sera. Temperature in contenuto calo con valori massimi intorno ai 18-20°C in pianura, ventilazione in aumento dai quadranti orientali fino a diventare moderata dal pomeriggio, a tratti tesa su costa e pianura meridionali.

Martedì 23. È atteso il transito di una perturbazione di origine mediterranea con precipitazioni frequenti e diffuse, anche consistenti soprattutto su zone montane e pedemontane e pianura settentrionale, con qualche rovescio o temporale. Rinforzi di Scirocco sulla costa e temperature massime in ulteriore calo.