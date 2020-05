Silvia Stein nuova Cavaliere del Lavoro

GM

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAG - L'imprenditrice Silvia Stein, nominata oggi Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella - una delle tre nomine in Veneto - è presidente di Maglificio Miles Spa, una realtà attiva nella ideazione e produzione di capi di maglieria di alta gamma per conto terzi. Nel 1962 ha costituito un primo laboratorio artigianale. Dall'incontro con Yves Saint Laurent alla fine degli anni '60, che hanno affidato all'azienda la realizzazione di collezioni pregiate, ha avviato collaborazioni con marchi della moda internazionale tra i quali Valentino, Bottega Veneta, Lanvin e Donna Karan. Attraverso costanti investimenti in innovazione di processo e nella sperimentazione di nuove tecniche di produzione, Stein guida lo sviluppo dell'azienda che oggi, con uno stabilimento produttivo di oltre 7.000 mq, realizza 200.000 capi l'anno. Dispone di un archivio digitale che raccoglie più di 20.000 punti maglia. Occupa 130 dipendenti.