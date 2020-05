Silvia Romano, consigliere venetista choc su Fb: «Impiccatela»

Ha postato una foto di Silvia Romano e sotto ha scritto «impiccatela» un consigliere comunale di Asolo (Treviso), Nico Basso, un "venetista" capogruppo della civica "Verso il futuro", ex assessore della giunta comunale leghista del comune trevigiano. Un post su Facebook che ha subito cancellato, ma che era accompagnato da altri messaggi di odio e offese volgari alla giovane cooperante italiana liberata in Somalia dopo 18 mesi di prigionia.

Il post, riferisce la stampa locale, è stato duramente condannato anche dal sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, che ora sta valutando le richieste di dimissioni di Basso arrivate da più parti. L'uomo non è nuovo ai messaggi d'odio contro politici e rappresentanti delle istituzioni e, sempre sulla liberazione di Silvia Romano, ha pubblicato commenti offensivi anche verso il premier Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio.

Sempre in Veneto, aveva fatto discutere anche il post - poi rimosso - del vicepresidente dell'assemblea regionale Massimo Giorgetti (Fdi), che su proprio profilo Facebook aveva scritto a proposito della liberazione di Silvia Romano: «Ora avremo una musulmana in più e 4 milioni di euro in meno. Un affare proprio». «Il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgetti deve vergognarsi. Il suo post su Silvia Romano, poi frettolosamente rimosso, è indecente», aveva attaccato il gruppo regionale del Pd in Veneto. «Stiamo parlando di una ragazza, un’italiana, che è andata ad aiutare una popolazione povera, bambini in un orfanotrofio, "a casa loro". È stata finalmente e giustamente liberata e portata a casa dalle autorità italiane. Dovremmo essere tutti contenti e stop», sottolinea il gruppo veneto dei Dem. «La discussione sulla religione di Silvia Romano, un fatto privato, è allucinante - prosegue la nota - C’è poi anche una questione di forma: Giorgetti si ricordi che prima di tutto è un rappresentante istituzionale con un ruolo importante: dovrebbe usare ben altri toni e ben altro rispetto».