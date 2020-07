La diretta di Luca Zaia:

COME TEMEVO TORNATI A RISCHIO ELEVATO

«Siamo passati dal rischio basso al rischio elevato. Abbiamo un Rt dell’1,63%, prima era 0.43%. Non so a chi fare i complimenti. Avrei scritto elevatissimo perché, se continuiamo ad

andare in giro senza l’uso della mascherina negli assembramenti e continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un’invenzione, è inevitabile. Prendiamo atto che abbiamo una categoria di irresponsabili che stanno infarcendo i social media di informazioni che faranno morire delle persone.Io non voglio terrorizzare nessuno, ma oggi dico che se continuiamo di questo passo non fatemi più la domanda se il virus torna ad ottobre, perché lo abbiamo già qui».

IL FOCOLAIO VICENTINO

«Abbiamo cinque positivi: 3 a Vicenza, 1 a Padova, 1 a Verona. Questi casi hanno dato vita a 52 isolamenti fiduciari a Vicenza e a 37 isolamenti a Verona. La persona che ha scatenato il focolaio è tornata da un viaggio di lavoro in Serbia, ha iniziato ad accusare sintomi il 25 giugno, il 26 e 27 continua ad avere contatti in ambito lavorativo ed extra lavorativo; il 28 fa il tampone e risulta positivo, gli propongono il ricovero ma lui lo rifiuta. Il ricovero, se metti a repentaglio la vita degli altri deve essere coatto, Roma deve darci gli strumenti per agire in quest'ottica. È stato poi ricoverato il primo luglio e ora si trova ricoverato in rianimazione. L'uomo ha fornito una lista di contatti avuti fino al 30 giugno, quindi ha avuto contatti anche dopo essere risultato positivo al tampone»

LUNEDÌ ORDINANZA PER INASPRIRE LE REGOLE

«Lunedì presentiamo un’ordinanza per inasprire le regole. Abbiamo le armi spuntate, fosse per me prevederei la carcerazione. Non esiste che un positivo vada in giro. Penso che sia fondamentale che a livello nazionale si prenda in mano il dossier. Qui siamo davanti a persone che sapevano che qualcuno era positivo, di un altro che rifiuta di farsi ricoverare finché non vanno a prenderlo a casa e nel frattempo vanno a feste e funerali. Poi c’è una signora che dice di avere avuto il Covid dal caso zero ma non dice quali sono i contatti. Ripeto, per me casi così meriterebbero la carcerazione. Come non può essere che sia il paziente a decidere, se rifiuta il ricovero deve esserci la possibilità di sottoporlo a trattamento sanitario obbligatorio. E poi bisogna essere severissimi anche sugli isolamenti fiduciari. Ho detto ai direttori sanitari, se ci sono gli elementi, di presentare denuncia»