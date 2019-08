JESOLO. Ore di angoscia a Jesolo: un giovane ventenne, in vacanza con alcuni coetanei, si tuffa dal pedalò e scompare. Ricerche ancora in corso con vigili del fuoco sommozzatori.

Il ragazzo, originario del Senegal, operaio di Ponte di Piave (Treviso), dopo essersi tuffato da un pedalò verso le 15, su cui si trovava assieme agli amici, non è più riemerso. Dopo l'allarme e le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia all'altezza della torretta 17 in via Bafile, zona piazza Drago, è stato chiesto l'intervento dei sommozzatori dei vigili dei fuoco, arrivati sul posto con l'elicottero, e della guardia costiera.

Alle 17,30 si sta ancora perlustrando l'area con imbarcazioni e con l'uso dell'elicottero giunto da Venezia, alla ricerca del giovane.

Sul posto anche carabinieri, finanza e Jesolo Turismo. Il giovane è ufficialmente disperso.