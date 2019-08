ZIMELLA (VERONA). Paura per una sposa di Zimella il giorno del suo matrimonio. L’auto su cui stava per essere accompagnata in chiesa, un T1, pulmino storico della Volkswagen, ha preso improvvisamente fuoco, costringendola ad un brusco cambio di programma.

Se ne sono accorti vicino alla chiesa di Bonaldo (erano diretti a quella di San Floriano): la sposa ha aperto immediatamente la portiera posteriore ed è scappata, mentre la sorella, che era alla guida, chiedeva aiuto ai passanti. Sono uscite le persone dai bar e dagli esercizi commerciali vicini e hanno spento le fiamme dapprima con qualche secchiata d’acqua, poi con un estintore.

A quel punto un cugino dello sposo che lo aveva accompagnato in chiesa su una Ferrari 458 e si è offerto di andare a recuperare anche la sposa. E con tre quarti d'ora di ritardo le nozze sono cominciate.