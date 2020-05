La Guardia di Finanza di Portogruaro ha sequestrato 51mila mascherine di tipo chirurgico sprovviste delle documentazioni di conformità e marcatura Ce. Le indagini sono scattate da un controllo fatto ad un tir ungherese che, proveniente dalla Slovenia, era diretto a Venezia. L’autista del mezzo alla vista dei militari ha tentato di sottrarsi inutilmente al controllo. I finanzieri, sulla base

dei documenti e del carico trasportato, hanno puntato l’attenzione su uno dei pallet trasportati, accompagnato da una lettera del tutto generica e priva di qualunque specificazione in merito alla natura del prodotto contenuto negli scatoloni.

Un accurato controllo ha permesso di accertare che nei 17 cartoni del pallet vi erano 1.020 confezioni da 50 pezzi ciascuna di mascherine chirurgiche, per un totale complessivo di 51.000 prodotti, rispetto ai quali il destinatario della merce, un cinese di una ditta nel veneziano, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione di conformità. Il cinese è stato segnalato alla procura di Pordenone, mentre le mascherine sono state sequestrate.