TREVISO. Il barista dice che è uno scherzo ma la sua pubblicità ha fatto scatenare il web. È la proposta indecente di un trevigiano che invita le clienti a mostrare il seno per bere gratis. Non solo, più la taglia del reggiseno è alta più shottini bevi, e se ti porti a casa il barista bevi gratis tutta la sera.

La tariffa - come riferisce l'Ansa - è esposta davanti al bancone delle mescite, appesa alle spine della birra, stampata al pc su un foglio ed è inserita in una normalissima busta di plastica trasparente.

Un proposta goliardica legata anche al fatto che il piccolo locale di Treviso è un luogo di ritrovo per giovani e dove tra un bicchiere e l’altro lo scherzare è un dato di fatto.

A scatenare l’ira per quella proposta sessista in bella mostra ci ha pensato un cliente, uno psicologo seguito sui social, Andrea Sales, che denuncia la «caduta in basso della società e

quanto la squalifica delle donne sia disarmante». Così la goliardata diventa polemica e proprio sui social dove molti sposano le tesi del professionista.

Ma il barista ricorda che il cartello è lì da sei anni, nessuno si è scandalizzato, tutti si facevano una risata e naturalmente la proposta non ha mai avuto seguito.