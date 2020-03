Compleanno amaro per il governatore Luca Zaia, che proprio oggi compie 52 anni. La consueta conferenza stampa inizia con la «triste contabilità» che racconta di un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva.

«SITUAZIONE RESTA PREOCCUPANTE»

«La situazione per noi resta ancora preoccupante. Le ordinanze restano vigenti per il fine settimana», ha ribadito Zaia. «Siamo estremamente convinti - ha aggiunto - che l’isolamento volontario e indotto stia dando risultati. Abbiamo tre giorni di ritardo sul modello solo perchè i veneti si sono messi d’impegno. Non stiamo finendo l’emergenza. Se si facesse festa sule strade, tra una settimana avremmo il collasso della sanità. I risultati si vedono, stiamo "accelerando" di meno ma ciò non toglie che il contagio c’è».

«AUSPICIO RIDUZIONE PRIVACY»

«Vedo che ci sono polemiche sulla riduzione della privacy. Lo confermo, non per farci gli affari degli altri, ma per vedere gli spostamenti di una persona positiva e avere la certezza che non si muove da casa». «Il tema dell’intelligenza artificiale - ha proseguito Zaia - è quello di un modello che non toglie il diritto alla privacy e si fa i cavoli tuoi, ma che ha il diritto di monitorarti. Se piazza San Marco viene monitorata con l’intelligenza artificiale per le temperature corporee non ci vedo niente di scandaloso se uno viene intercettato. In Israele fanno il riconoscimento facciale anche con la maschera su, ma non c’è nulla di scandaloso. Se devi fare isolamento domiciliare, queste sono finalità ben diverse dall’antiterrorismo. È diversa l’intelligenza artificiale che impedisce di vivere liberamente da quella - ha concluso - che rende responsabili rispetto alla comunità».

SCUOLE

«Forse le scuole non riapriranno più, la vedo dura mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e creare un popolo di contagiatori». «Dalle nostre statistiche - ha precisato - abbiamo anche ragazzi e adolescenti ricoverati, ce n’è per tutti».

«FINE SETTIMANA DETERMINANTE PER LA SVOLTA»

«Spero che questo fine settimana sia determinante per una svolta, dal nostro modello la prossima settimana sarà impegnativa».

«LATITANZA EUROPA SCANDALOSA»

«Siamo tutti incalliti europeisti ma abbiamo in mente un modello diverso di Europa da quella che è oggi». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia, facendo il punto su Coronavirus. «La latitanza dell’Europa - ha aggiunto - è scandalosa. Non ha dato una regia di tipo sanitario, sembrava una replica della strategia sull’immigrazione. La Bce non si muove come la Fed, gli stati si muovono random, abbiamo Paesi in difficoltà sanitarie. C’è un commissario alla sanità, uno all’economia, si facciano sentire».

VERONA SITUAZIONE CRITICA

«Fortemente preoccupati di quanto sta succedendo a Verona. Probabilmente si porta dietro la contiguità con la provincia di Brescia ed è diventata la realtà che ricovera più pazienti al giorno»