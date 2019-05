PADOVA. ore 18.50 L’autista dello scuolabus che si è rovesciato nel pomeriggio ad Arquà Petrarca, ferendo otto bambini, è risultato positivo all’alcoltest. Lo confermano i Carabinieri di Este che stanno conducendo le indagini e che hanno effettuato gli accertamenti sulle condizioni psicofisiche dell’uomo, Deniss Pandiru, 51enne di origine romene residente a Rovigo. L’autista non ha saputo dare spiegazioni di quanto accaduto. È stato arrestato per i reati di fuga in caso di incidente con danni alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza.

ore 17 È fuggito in mezzo ai campi abbandonando il mezzo prima dell’arrivo dei soccorritori il conducente dello scuolabus che si è rovesciato nel primo pomeriggio ad Arquà Petrarca, causando il ferimento di sette studenti. Lo riferiscono fonti investigative. L’uomo, un romeno 51enne, è stato rintracciato lungo la strada regionale 10 dopo due ore da una pattuglia dei carabinieri di Este. Alla vista dei militari ha tentato nuovamente la fuga, ma è stato bloccato.

L’uomo si trova in caserma per essere sottoposto a controlli sul suo stato psicofisico. Dovrà essere accertato, in particolare, se fosse in stato di ubriachezza al momento dell’incidente. Non destano intanto preoccupazione le condizioni dei bambini feriti, tutti portati all’ospedale di Monselice ( Padova). Secondo quanto si è appreso, i medici avrebbero stilato prognosi di pochi giorni.

Ore 15.30 Dalle 13.45 i vigili del fuoco stanno operando lungo la SP 21 ad Arquà Petrarca per il rovesciamento su un fianco di uno scuolabus: feriti otto studenti tra i sette i quattordici anni, già presi in cura dal suem 118 e portati in ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo mentre gli ultimi feriti venivano trasferiti per controllo in pronto soccorso a Schiavonia. Sul posto i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Sono ora in corso le operazioni di recupero dello scuolabus che stava percorrendo e la strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante prima di rovesciarsi. Secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova, il conducente è fuggito senza soccorrere i ragazzini feriti ed è attualmente ricercato.