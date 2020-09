Scuola: nuovi banchi a Vo',Mattarella in visita 14 settembre

CO

(ANSA) - PADOVA, 04 SET - Sono arrivati oggi nelle scuole elementari e medie di Vo' 120 banchi e 60 sedie (altre 60 arriveranno la settimana prossima) che completano il "corredo scolastico" per i ragazzi che il 14 settembre ospiteranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'avvio dell'anno scolastico. Le scuole materne prenderanno il via lunedì 7 settembre, elementari e medie il 10. "Abbiamo lavorato bene quest'estate ma già prima della pandemia avevamo predisposto per le scuole un piano innovativo di 'rotazione' per gli studenti - spiega il sindaco Giuliano Martini - alcune classi sono state infatti dedicate ad alcune materie e i ragazzi, in piena sicurezza, si sposteranno accompagnati dai professori". (ANSA).