Scoppia bombola: grave bimba di quattro anni

Una bambina di 4 anni è rimasta seriamente ferita dallo scoppio di una bombola avvenuto in casa. È successo a Rivoli oggi alle 17. Soccorsa dal 118 intervenuto con automedica e ambulanza, è stata portata all'Ospedaledi Borgo Trento a Verona in codice rosso.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per capire le cause dell'incidente.

L'incidente è avvenuto in una abitazione privata in frazione Canale: per cause in corso di accertamento è esplosa una bombola di gas tenuta in giardino. L'esplosione ha investito una bambina di 4 anni, residente lì con i familiari, che è stata sbalzata di qualche metro, urtando la testa. Trasportata all'ospedale di Verona Borgo Trento con l'ambulanza del 118, non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Caprino Veronese e vigili del fuoco di Bardolino.