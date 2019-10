Poco dopo le 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Via Caltana lungo la SP30 a Santa Maria di Sala per lo scontro tra due auto, finite entrambe in un fossato: deceduta una donna. I pompieri arrivati sul posto con i volontari di Mirano e la squadra di Mira proveniente da un altro incidente, insieme con l’autogru di Mestre, hanno lavorato con cesoie e divaricatori idraulici per estrarre la donna.

Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte della donna 69 enne, residente a Santa Maria di Sala. Illeso l’altro conducente finito pure lui con l'auto nel fossato.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero delle auto.