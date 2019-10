VERONA. Gravissimo incidente sull'autostrada A4, tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera, al km 262 (all'incirca all'altezza di San Giorgio in Salici), in direzione di Milano.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, attorno alle 14 c'è stato un incidente che ha coinvolto diversi mezzi pesanti. Secondo quanto riporta L'Arena.it il bilancio è di un morto e un ferito grave. Quest'ultimo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale maggiore di Borgo Trento. Altre tre persone sono state soccorse sul posto, ma per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Subito dopo l'incidente si sono formati fino a dieci chilometri di coda (otto chilometri circa alle 16.30 e in calo).