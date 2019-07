MEOLO (Venezia). Incidente mortale nella tarda mattinata di martedì sulla "Treviso Mare", in territorio comunale di Meolo (Venezia). A perdere la vita Walter Ros, 54 anni, di Silea (Treviso), che si trovava alla guida del suo scooter.

L’uomo, noto a Treviso per il suo lavoro in un bar del centro, era diretto verso il mare assieme alla sua compagna, una coetanea trasportata sul sellino posteriore dello scooter e rimasta gravemente ferita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri la due ruote sarebbe entrata in collisione con un’autovettura in uscita da un’area di servizio. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. La donna è stata trasportata con l’elicottero del 118 all’ospedale di Mestre.