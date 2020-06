Schianto in scooter, muore 14enne: recitò su Rai1 con la Capotondi

Tragedia nella serata di sabato a Farra di Soligo, nel trevigiano. Una ragazzina di 14 anni, Vittoria De Paoli, residente a Maser, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. La giovane, come riporta la Tribuna di Treviso, era in sella ad uno scooter guidato da un 17enne di Valdobbiadene. Per cause in corso di accertamento, in prossimità di un incrocio il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito disperate ai soccorritori. La 14enne è morta nella notte all'ospedale di Conegliano, mentre il 17enne si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto si sono portate le forze dell’ordine per fare chiarezza sulla dinamica.

Vittoria, all'età di nove anni, aveva recitato accanto a Cristiana Capotondi e Alessio Boni nella fiction di Rai1 "Di padre in figlia", girata a Bassano del Grappa.