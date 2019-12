Tragico incidente nella notte a Parona, in provincia di Verona. Secondo quanto riporta L'Arena.it, un uomo che viaggiava su una Mercedes SL320, in viale del Brennero, in direzione Verona, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto sbattendo violentemente contro la parete del sottopasso ferroviario.

Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto il conducente, un imprenditore di 55 anni residente a Verona, e lo hanno affidato alle cure degli operatori del Suem 118. Purtroppo sono stati vani i tentativi di rianimarlo e l'uomo è morto sul posto.

La strada è rimasta chiusa per tre ore e l'auto è stata sequestrata.