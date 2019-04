IN A4. Alle 17.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, vicino al casello di Noventa di Piave, in direzione Trieste, per un incidente stradale tra un’auto, un furgone e tre mezzi pesanti: un ferito. I pompieri, arrivati da San Donà e Mestre con l’autogrù, hanno estratto il ferito rimasto incastrato nell’auto, che è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasferito in ospedale. L’incidente è stato monitorato dall’alto dall’’elicottero Drago 71, che si trovava in sorvolo in zona. Sul posto il personale di Autovie venete e la polstrada.