Schianto frontale tra moto, una finisce in acqua: due morti

Tragico incidente nella serata di giovedì 13 agosto, poco dopo le 20, sulla provinciale per il mare, a Caorle (Venezia). Per cause in corso di accertamento una moto e uno scooter si sono scontrati frontalmente: nulla da fare per i due conducenti. A perdere la vita un 50enne, da poco diventato padre, e un 67enne, entrambi di Carole ed entrambi diretti verso casa.

Secondo il racconto di alcuni automobilisti i due mezzi viaggiavano a velocità sostenuta e all'origine dell'incidente potrebbe esserci una manovra di sorpasso. Terribile l'impatto. In seguito allo schianto i due centauri sono volati a molti metri di distanza, e una delle moto è finita in un canale. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem e la polizia locale.