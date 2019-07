BORGORICCO (Padova). Alle 13 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada regionale 308 nel comune d di Borgoricco per incidente frontale tra due auto: una persona deceduta altre due ferite. I pompieri, arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo, nonostante i soccorsi un 82enne è stato dichiarato morto dal personale medico del 118. Trasferiti in ospedale i due feriti lievi, che viaggiavano a bordo della Renault Megane. La Sr 308 è stata chiusa in entrambi i sensi e il traffico deviato su strade alternative. La polizia stradale di Treviso ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.