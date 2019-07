VENEZIA. Non ce l’ha fatta Alessio Marinato, il 22enne coinvolto in un terribile schianto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Cinto Caomaggiore (Venezia). Il giovane, come riporta La Nuova Venezia, si è spento all'ospedale dell’Angelo di Mestre; la famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi.

Grande appassionato di rap, Alessio stava provando a sfondare con il nome "Young Wave". Aveva aperto i suoi canali social e pubblicato un Ep intitolato “Venthenny” con il singolo “Frega Niente”, che sta raccogliendo in poco tempo migliaia di visualizzazioni.

La famiglia di Alessio è molto nota nel veneziano e non solo: il padre Ezio è infatti uno dei massimi esperti italiani di panificazione. «Aleggiano tristezza e sgomento sulla nostra Comunità. Una giovane vita spezzata troppo presto, troppo rapidamente, troppo insensatamente ci lascia senza fiato - ha scritto su Facebook il sindaco di Cinto Caomaggiore, Gianluca Falcomer, a cui il giovane aveva curato l’ultima campagna elettorale -. Anche in momenti duri e dolorosi come questo, la famiglia di Alessio ci dona speranza e bontà, permettendo ad altre vite di continuare a sperare».

L’incidente stradale si era verificato attorno alle 3 del mattino del 9 luglio, in via IV Novembre, la strada che collega il centro di Cinto Caomaggiore alla frazione di Settimo. A bordo di una Seat di colore blu scuro, guidata da una ragazza residente ad Annone Veneto, vi erano quattro ragazzi. Tornavano dalla sagra del paese. Alessio era seduto sul sedile del passeggero davanti. Improvvisamente, l’auto è uscita di strada finendo contro un albero, nei pressi di una curva.