Schianto di notte con lo scooter rubato: morti due ragazzi di 21 e 17 anni

Tragedia nella notte, poco dopo l’una, a Carbonera in provincia di Treviso. Due giovani di origini nordafricane, ma residenti nel trevigiano con le loro famiglie, sono finiti fuori strada mentre erano in sella ad uno scooter. Le vittime avevano 21 e 17 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il motorino era stato rubato poco prima a Treviso. Il proprietario, un 38enne trevigiano, non aveva ancora sporto denuncia perché al momento del furto stava dormendo.

L'incidente è avvenuto in via Brigata Marche. Per cause in corso di accertamento il conducente avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un muretto di recinzione. Inutile l'arrivo dei soccorsi. Per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare: nessuno dei due indossava il casco.