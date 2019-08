LAZISE (VERONA). Sorpreso a sbirciare una ragazza sotto la doccia di un bagno pubblico, un olandese di 55 anni è stato malmenato dagli altri ospiti del camping e sottratto alle loro furie solo grazie all’intervento dei carabinieri che hanno denunciato il "guardone" per molestie. Nel contempo sono stati denunciati altri due olandesi per lesioni personali in concorso. È accaduto a Lazise dove i militari sono intervenuti in un camping della zona dove un turista era stato sorpreso all’ interno dei bagni pubblici femminili di un camping mentre osservava una ragazza che stava facendo la doccia. L’uomo era stato circondato quindi da un gruppo di persone che lo hanno aggredito con violenza. Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato il 55enne steso a terra sul pavimento nei bagni femminili, ma era cosciente e presentava evidenti lividi alla testa. Così è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda ( Verona). Nel frattempo l’Arma, dopo avere riportato la calma, ha raccolto la denuncia della giovane turista e altre testimonianze, scoprendo che anche un’altra giovane era stata vittima delle stesse «attenzioni» da parte dell’uomo. È così scattata la denuncia, ma i militari hanno anche identificato e denunciato due uomini, anch’essi olandesi, che, nel tentativo di bloccare il guardone lo hanno aggredito cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni, in particolare un trauma cranico minore, la distorsione del rachide cervicale e la frattura della quarta costola.