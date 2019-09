VERONA. Drammatico incidente ieri sera a Sant’Anna d’Alfaedo nel Veronese: un 73enne è morto a pochi metri da casa, in via Saletti. L’uomo, alla guida di un pick up, ha tamponato un’auto che era parcheggiata sul ciglio della carreggiata e che è scivolata nella scarpata trascinando con sé il fuoristrada. La vittima, che a quanto pare non indossava le cinture di sicurezza, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è stata schiacciata dal mezzo. All’origine della sbandata potrebbe esserci un malore o una distrazione.