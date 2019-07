BELLUNO. Una brutta avventura a lieto fine per un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout padovana che è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco in Val di Zoldo (Belluno). Gli scout sono rimasti bloccati dall’ingrossamento di un torrente, a causa del maltempo.

L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del torrente, fuoriuscito dall’alveo per forti piogge. Il gruppo è stato condotto in salvo in una colonia parrocchiale.