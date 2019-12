Safilo, 400 esuberi a Lonbarone

CO

(ANSA) - VENEZIA, 10 DIC - Sono circa 400 gli esuberi previsti per lo stabilimento di Longarone, in cui operano circa 900 addetti, nel pacchetto di 700 unità totali in Italia annunciate oggi dall'amministratore delegato di Safilo, Angelo Trocchia, nel contesto del piano industriale 2020-2024 approvato dal Consiglio di amministrazione. E' quanto filtra da fonti sindacali.